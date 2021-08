L'OL, refroidi pour Azmoun, fonce sur Laborde !

Du renfort et vite. L'Olympique Lyonnais n'a plus que quelques heures pour donner à Peter Bosz les recrues qu'il réclame depuis plusieurs semaines. Malheureusement, celle qu'il désirait le plus s'est clairement éloignée ces dernières heures. Selon nos informations, l'international iranien Sardar Azmoun (26 ans) a peu de chances d'atterrir à l'OL d'ici demain minuit.

La suite après cette publicité

Le timing est trop serré pour que son club actuel, le Zenit Saint-Pétersbourg, lui trouve un remplaçant de qualité. L'OL n'a plus trop d'espoir dans ce dossier, alors Juninho est décidé à foncer ailleurs. Selon nos informations, il a choisi d'accélérer pour Gaëtan Laborde. L'attaquant français dispose d'un bon de sortie de la part de Montpellier, qui attend l'offre adéquate depuis plusieurs semaines.

À l'abordage pour Laborde

Des clubs anglais (dont West Ham), le Stade Rennais, Séville, Villarreal (avant de prendre Dia) ou encore... le Zenit ont sondé le club héraultais sans formuler d'offre concrète. Le directeur sportif brésilien de l'OL veut donc désormais accélérer sur Laborde, âgé de 27 ans. D'autant qu'il peut jouer aussi bien en pointe qu'en deuxième attaquant ou sur le côté.

Surtout, il ne sera pas amené à disputer la CAN en janvier prochain, contrairement à Toko-Ekambi, Kadewere et Slimani (s'il reste à l'OL). Reste à savoir si l'OL déboursera la somme attendue par les dirigeants héraultais, à savoir 20 M€. Dans les dernières heures du mercato, tout est possible...