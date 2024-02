RB Leipzig : que devient El Chadaille Bitshiabu ?

Une aventure qui commençait bien mal. Transféré le 18 juillet du PSG au RB Leipzig, El Chadaille Bitshiabu n’a même pas eu le temps de faire ses débuts avec sa nouvelle équipe qu’une lourde blessure retardait son intégration. Durant un entraînement au début du mois d’août, le défenseur central se déchirait le ligament interne du genou droit. Un sérieux pépin qui l’obligeait à se tenir éloigné des terrains pendant presque trois mois complets. Un vrai coup dur pour l’intéressé et son club, qui a tout de même déboursé 15 M€ (avec 5 M€ de bonus, plus 25% d’un prochain transfert revenant au PSG).

Il a fallu prendre son mal en patience et ne pas se morfondre à l’heure de connaître la première grave blessure de sa jeune carrière. Le joueur de 18 ans aurait sans doute rêvé de meilleurs débuts au moment d’entamer cette expérience à l’étranger. Sur le papier, ce transfert a tout de la bonne pioche. En manque de temps au PSG, le gaucher tente sa chance dans une équipe réputée pour sa confiance en faveur des jeunes joueurs. D’autant que les défenseurs, notamment français, ayant brillé à son poste avant lui au RB Leipzig sont légion entre Upamecano, Konaté, Mukiele ou en ce moment même Simakan.

Marco Rose l’apprécie

La patience est souvent un allié dans ce genre de situation. Le natif de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) est revenu à l’entraînement début novembre mais il a été convenu de ne rien précipiter pour son retour à la compétition. S’il a été convoqué pour son premier match de Bundesliga contre le Borussia Dortmund le 9 décembre (il est resté sur le banc), c’est en Youth League qu’il a fait ses débuts 4 jours plus tard. Il a disputé 61 minutes face aux Young Boys de Berne (0-0) à un étonnant poste de latéral droit. Une parenthèse qui lui a sans doute été bénéfique avant de retrouver l’équipe première.

Seulement, entre les joueurs déjà en place et la trêve, il a dû attendre le 4 février dernier pour enfin fouler une pelouse de Bundesliga. Marco Rose l’a finalement fait entrer pour les 5 dernières minutes de la victoire contre l’Union Berlin en tant que latéral gauche. «Il a fait un grand bon en avant dans son processus, notait l’entraîneur 48 heures après la rencontre en conférence de presse, visiblement conquis par son état d’esprit. Il est vraiment drôle et très proche du groupe.» Reste désormais à obtenir un temps de jeu plus important pour s’affirmer et son retour arrive sans doute à point nommé.

Miser sur la polyvalence pour obtenir du temps de jeu

L’enchaînement des matchs avec la C1 peut lui servir. Difficile de le voir démarrer contre le Real Madrid en 8e de finale mais il ne serait pas étonnant de le voir davantage en championnat. Autre idée émise par Marco Rose, sa polyvalence, d’autant que David Raum, le latéral gauche titulaire est bien seul et vit une passe plus compliquée en ce moment. «Chad s’entraîne très bien et est également en pleine forme physique. Au début, il fallait parler de petites choses. Il lui faut un peu de patience, il y a beaucoup de concurrence en défense centrale. Mais jouer arrière gauche est une option.» Un poste qu’il a déjà pu expérimenter à quelques reprises avec le PSG.