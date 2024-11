La décision étonnante du Qatar avec le PSG

La saison dernière a peut-être marqué un tournant dans le projet qatari du PSG. Après avoir dépensé des sommes colossales sur le marché des transferts pour s’offrir les meilleures stars du football mondial de Zlatan Ibrahimovic en passant par Kylian Mbappé, Neymar ou Lionel Messi, le club parisien avait décidé de changer de méthode au moment de confier les rênes du club à Luis Enrique et Luis Campos. Les deux hommes devaient poser les bases d’un nouveau projet, un moins bling-bling, plus collectif.

La suite après cette publicité

Le coach espagnol, avec ses idées de jeu et son envie de ne pas se reposer sur un seul joueur, et le dirigeant portugais, grâce à son réseau, devaient construire une équipe compétitive et plus solidaire. Car après avoir tenté d’empiler les noms pour s’offrir la C1, sans succès, le PSG espérait réussir autrement. Mais après un an et demi, force est de constater que le projet connait déjà des limites. Cette saison, et pour la première fois depuis très longtemps, le PSG n’a jamais semblé aussi peu craint en Europe. Avec 4 points en 4 matches (dont 3 à domicile) en Ligue des Champions avec une piteuse 25e place au classement, Paris est dans le dur et l’effectif, avec cette absence de numéro 9, laisse perplexe.

Le Qatar bien moins investi

De quoi remettre en cause le projet de QSI ? Pas vraiment. L’Équipe révèle ainsi que du côté de Doha, on observe la situation du club avec une certaine distance «car l’intérêt et les exigences d’avant la Coupe du Monde 2022 ne sont plus les mêmes». QSI veut moins investir dans le club, même s’il a lâché plus de 550 millions en deux ans (hors vente). Preuve de ce nouveau cap, une élimination surprenante dès janvier en Ligue des champions ne pousserait pas le Qatar à changer ses plans avec Luis Enrique et le nouveau projet du club.

La suite après cette publicité

Le club de la capitale justifie ce choix par l’envie d’être dans la continuité, expliquant que l’instabilité du passé n’a pas permis non plus de remporter cette tant convoitée Ligue des Champions. Le discours de Nasser al-Khelaifi a également changé puisqu’il semble aussi être plus tolérant. Après cette défaite face à l’Atlético de Madrid, le président du PSG a estimé que le club était dans la bonne direction. Le quotidien français explique que ce discours confirme bien l’envie d’assumer ce déclassement européen et d’accepter de ne plus être un géant du football européen pendant quelques années. Mais pas sûr que cela plaise vraiment aux supporters parisiens.