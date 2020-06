CdL : Nathalie Boy de la Tour veut du public pour la finale

Le 30 avril dernier, la Ligue de Football Professionnel annonçait l'arrêt définitif des saisons de Ligue 1 et Ligue 2 suite à la pandémie du coronavirus. Alors que la pratique des sports collectifs va être à nouveau autorisée en France, la présidente de la LFP Nathalie Boy de la Tour s'est exprimée sur la possibilité de disputer la finale de la Coupe de la Ligue cet été. Dans une interview accordée au Canal Football Club, l'intéressée a avoué qu'elle rêvait de pouvoir organiser cette finale au Stade de France avec du public.

« On est bien partis pour la jouer, et surtout ce qu'on espère c'est la jouer avec du public. Je regarde régulièrement ce qui se passe chez nos voisins européens, et franchement, sans public, ce n'est pas le football qu'on aime. On a besoin de l'émotion apportée par les supporters, et de cette rencontre incroyable entre ce qui se passe sur le terrain et ce qui se passe en tribune. Sans ça, le football y perd un peu de son âme et de son sel, » a commenté Boy de la Tour. Espérons pour tous les amoureux du football français que cette finale opposant le PSG à l'Olympique Lyonnais se déroulera en présence des supporters...