Le message déchirant de Neymar

C’est un terrible coup dur. Pour Neymar, pour le Brésil, pour Al-Hilal, et même pour les amateurs de football en général. Touché face à l’Uruguay plus tôt dans la semaine, l’ancien joueur du PSG attendait le diagnostic officiel de sa blessure. Alors que beaucoup espéraient que ce ne soit qu’une simple entorse, c’est finalement bien plus grave, puisque Neymar souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Son ménisque a également été touché.

« L’attaquant sera opéré, à une date qui n’a pas encore été fixée, pour corriger les blessures. Le département médical de l’équipe nationale brésilienne, sous la supervision du Dr Rodrigo Lasmar, et Al Hilal sont en contact permanent et s’alignent sur le rétablissement du joueur », précisait la fédération brésilienne dans un communiqué. Une blessure et une opération qui vont éloigner la star pendant de nombreux mois, et c’est clairement une saison terminée pour le Ney.

Neymar est dévasté

Sur les réseaux sociaux, l’international brésilien a pris la parole pour donner de ses nouvelles. Et il semble très affecté par ce nouveau coup dur. « C’est un moment très triste, c’est même le pire. Je sais que je suis fort mais cette fois-ci, je vais avoir encore plus besoin de ma famille et de mes amis. Ce n’est pas facile de passer par une blessure et une opération, imaginez tout revivre après 4 mois de récupération. J’ai la foi, même trop de foi… Mais je remets la force entre les mains de Dieu pour qu’il m’aide. Merci pour les messages de soutien et d’amour », a écrit l’ancien Barcelonais.

En plus de manquer toute la saison en club, il risque bien de devoir faire une croix sur la Copa América 2024, qui était peut-être sa dernière grande compétition avec sa sélection. Sur les réseaux sociaux, les messages de soutien se sont multipliés, et de nombreuses vedettes comme Lionel Messi, Kaka ou Thiago Silva ont tenu à manifester leur soutien au joueur, qui va en avoir bien besoin…