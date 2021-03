Le Real Madrid a pris une décision définitive sur le retour de Cristiano Ronaldo !

La suite après cette publicité

Cristiano Ronaldo de retour à Madrid ? C'est une information qui a rapidement fait l'effet d'une bombe. Dévoilée par le journaliste espagnol Josep Pedrerol, qui a expliqué que Jorge Mendes avait proposé la star lusitanienne à son ancien club, elle a logiquement fait le tour du monde. Inutile de revenir sur tout ce qu'a fait CR7 du côté du Bernabéu, et l'éventualité d'un retour fait logiquement saliver beaucoup de supporters, alors que la Juventus serait prête à s'en séparer.

Mais malheureusement pour eux, cela ne restera que du domaine du rêve ou du fantasme. Comme l'explique la sérieuse radio espagnole Cadena COPE, il n'y aura pas de retour de Cristiano Ronaldo à Madrid. Pas cet été du moins. Il n'y a aucune possibilité qu'il revienne à Madrid selon le média. Certes, Mendes et le Real Madrid ont discuté, il y a quelque temps déjà, mais les Merengues ne sont pas intéressés.

Le Real Madrid n'est pas chaud

Au delà des considérations sportives, une opération d'une telle envergure, avec un salaire XXL, est impensable pour le club de la capitale espagnole aujourd'hui. Les Madrilènes ne sont pas en mesure de lui offrir un salaire à la hauteur de son statut, lui qui était déjà parti pour des raisons financières, du moins selon le média. Et aujourd'hui, la situation financière des Merengues est plus tendue qu'à l'époque. La Juventus chercherait d'ailleurs à s'en séparer à cause de son salaire trop élevé en temps de crise.

Même si le média ne le précise pas, on imagine que Florentino Pérez et ses hommes veulent aussi concentrer leurs efforts sur des paris d'avenir, comme Erling Haaland, Kylian Mbappé ou Eduardo Camavinga, trois noms qui reviennent souvent dans les gazettes espagnoles. Sauf retournement de situation improbable, ou sacrifice financier monstrueux du joueur, Cristiano Ronaldo ne portera pas les couleurs du Real Madrid la saison prochaine.