EdF : Mike Maignan défend le mutisme de Kylian Mbappé

Alors que l’équipe de France doit affronter l’Écosse, lors d’une rencontre amicale prévue ce mardi 17 octobre au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d’Ascq dans le Nord, le gardien des Bleus Mike Maignan s’est présenté face aux journalistes, accompagné par son sélectionneur, Didier Deschamps. L’occasion pour le portier de l’AC Milan de revenir sur la petite polémique qui concerne son capitaine, Kylian Mbappé, ce dernier ayant fait l’impasse sur plusieurs conférences de presse depuis son changement de statut en sélection.

Une situation tout à fait normal pour Mike Maignan, comme il l’a confié aux journalistes ce lundi. «Pour moi, on est des êtres humains. Il n’y a pas de 'capitaine’ ou quoi que ce soit, si on doit prendre la parole on doit tous parler», a notamment rappelé le gardien des Bleus avant d’encenser son compatriote : «c’est un joueur de classe mondiale, il fait partie des meilleurs joueurs du monde aujourd’hui. S’entraîner avec ce style de joueurs, c’est bénéfique, parce qu’on apprend au quotidien. Ce sont des joueurs qui créent à tout moment.» Le groupe vit bien.