Le coup de gueule de Thierry Henry sur le rythme infernal

Les Championnats, les Coupes, les trêves internationales, et maintenant la Coupe du Monde des clubs qui se tiendra l’été prochain : le calendrier devient infernal pour les joueurs, et la révolte gronde. Quelques joueurs se font déjà entendre, un entraîneur comme Pep Guardiola n’hésite pas à évoquer une future grève. Et c’est désormais au tour de Thierry Henry de lever la voix sur le sujet.

La suite après cette publicité

Avec pourtant une casquette de consultant qui l’oblige à nuancer son propos. En effet, c’est en marge d’une présentation de la programmation de CBS, dont il est l’un des consultants stars, qu’il a livré son avis sur cette épineuse question, relayé par The Athletic. « Je pense que pour nous, pour CBS, c’est tout simplement exceptionnel de pouvoir parler de plus de matchs. Mais il y a un « mais » pour moi, car je vais me ranger du côté du coach. Trop de matchs. En tant qu’ancien joueur, je ne sais pas comment ces gars-là font. En tant que consultant, j’adore ça. Mais en tant qu’ancien joueur et en tant qu’entraîneur, c’est trop de matchs. (…) « Donc oui, c’est exceptionnel pour nous, mais si j’étais entraîneur, je ne sais pas si j’aurais trouvé cela exceptionnel. Il y a beaucoup de matches à jouer. »

À lire

Des nouvelles rassurantes d’Alexis Beka Beka

Henry ne pense qu’aux joueurs

Thierry Henry est donc dans la délicate position de l’ancien joueur à qui ce rythme déplairait et du consultant qui doit commenter un maximum de rencontres pour son employeur. « Ne vous méprenez pas, en tant que joueur, vous voulez participer à tous ces matchs. Mais je le répète, vous voulez participer à tous ces matchs en étant frais et capable de jouer et de montrer qui vous êtes vraiment à tout le monde. Et c’est mon seul problème. Quand vous isolez un match, c’est bien. Mais quand vous les mettez tous ensemble, faites le calcul pour un joueur qui joue tous les matchs. Alors ne parlons pas seulement du physique, mais parlons aussi du mental et de ce que cela fait à un joueur de toujours performer et d’oublier l’argent et le résultat. »

La suite après cette publicité

Et Thierry Henry de conclure. « Je ne parle que des joueurs et de leur intégrité. C’est juste ce que je dis. Je connais les chiffres, mais à un moment donné, le bien-être d’un joueur est également important. C’est mon seul point de vue. La grogne monte de plus en plus au sein du monde professionnel sur ce calendrier sans cesse alourdi par les instances, l’UEFA comme la FIFA. Jusqu’à quand ?