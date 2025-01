Nice : Haise félicite son équipe après la victoire face à l’OM

Le Gym a dominé l’OM (2-0) ce dimanche, et son entraîneur, Franck Haise, s’est montré satisfait de la prestation collective de ses joueurs. « La plus grande satisfaction, c’est d’avoir fait ce qu’on a décidé de faire, et que les joueurs se soient adaptés aux différentes situations. Quand on devait aller les chercher, quand on devait reculer le bloc, quand on devait piquer sur des récupérations hautes, des récupérations basses… Sans avoir fait de travail à l’entraînement. Juste avec de la vidéo, du travail avec des petits groupes, l’intelligence des joueurs et leur adaptation. Ça fait plaisir », a-t-il souligné. En particulier, Haise a mis en avant les ajustements tactiques réalisés durant le match, comme l’accueil de Rabiot lorsqu’il venait en force à l’intérieur, ce qui a permis à son équipe de contenir les attaques marseillaises.

Le coach niçois a également évoqué l’importance de l’adaptation tactique selon les situations : « Le contexte avec ce 2e but assez rapide en 2e période… Moi, je ne cherche pas à lutter sur la possession. Bien sûr, je préfère que mon équipe ait le ballon le plus possible, mais ce n’est pas mon intention première. Je préfère qu’on soit capables de laisser la possession, notamment quand on était à 2-0, afin d’aspirer, de réduire les espaces. On doit être capables d’avoir ces 2 animations : chercher fort et défendre plus bas. » Avant de conclure : « je le répète souvent, on n’a pas à se fixer de limites. L’effectif va se densifier dans les prochaines semaines. On a un effectif de qualité».