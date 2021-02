Puma dévoile la collection Iconic aux couleurs de l'OM

Après avoir lancé la collection « Tailored For Sports » durant le mois de février, l'Olympique de Marseille et Puma dévoilent la collection « Iconic ». Dans la continuité de l'histoire « Iconic » lancée la saison dernière, la marque allemande revisite une nouvelle fois son classique MCS aux couleurs de l'OM.

Apparus pour la première fois en 1987 dans les clubs de nuit américains, les modèles MCS sont littéralement devenus incontournables pour les fans de hip-hop. Ils sont aujourd'hui remis au goût du jour pour la collection de l'OM qui comporte un blouson, un pantalon ainsi qu'un t-shirt qui se dévoilent dans un effet camouflage. On retrouve une combinaison de couleur bleue, noire et grise avec une touche de blanc sur les logos du club et de l'équipementier pour faire ressortir le design.

Dans une démarche éco-responsable, les produits « Iconic » sont développés en polyester 100% recyclé. Un bon moyen pour Puma d'affirmer son engagement pour un monde plus responsable et surtout de montrer la compatibilité entre la performance et le développement durable. Cette tenue sera portée par l'ensemble des joueurs olympiens lors des rendez-vous importants qui se présenteront jusqu'à la fin de la saison 2020-2021.

La collection « Iconic » est d'ores et déjà disponible sur Foot.fr où vous pouvez bénéficier de 10% de réduction en entrant le code promo ICONIC10 !