L’histoire d’amour entre Puma et l’Olympique de Marseille, qui a commencé dès la saison 2018-2019, se perpétue avec une nouvelle collection « Tailored for Sports » (littéralement, adapté aux sports).

Cette édition à la fois vintage et moderne rend hommage aux glorieuses années 1990: la Grande époque du club olympien. La collection, qui mêle l’ADN de Puma et celui de son partenaire n°1 en France, se compose d’une veste à capuche, d’un blouson à demi-zippé, d’un sweat, d’un t-shirt mais également d’un bas de survêtement. La devise « Droit au But » ainsi que les logos argentés du club et de l’équipementier allemand rendent les pièces uniques.

La collection « Tailored for Sports » est déjà disponible sur Foot.fr.