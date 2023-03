Le PSG cible le solide Kim Min-jae dont le prix va chuter pendant deux semaines !

La suite après cette publicité

Leader incontesté du classement de Serie A et qualifié pour la première fois de son histoire pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le Napoli risque de se souvenir longtemps de sa très belle saison 2022/2023. Un exercice XXL qui a permis à de nombreux joueurs de l’équipe de Luciano Spalletti de se mettre en valeur. Et forcément, ça attise les convoitises. L’exemple le plus parlant est bien entendu celui de Victor Osimhen. Serial buteur avec les Partenopei (25 buts et de 5 passes décisives en 29 matches), le Nigérian est très courtisé.

Le Paris Saint-Germain, Manchester United sont régulièrement cités. Ce qui fait les affaires du président Aurelio De Laurentiis puisque ce dernier réclame pas moins de 150 M€ pour l’ancien Lillois. Tout ça sans oublier le dernier phénomène géorgien Khvicha Kvaratskhelia. Recruté pour seulement 10 M€ au Rubin Kazan, l’insaisissable attaquant fait déjà parler de lui en Espagne où son attirance pour le Real Madrid n’est pas passée inaperçue. Et là encore, il y a fort à parier pour que De Laurentiis décroche le jackpot le jour où il sera vendu. En revanche, le roi de la négociation pourrait ne pas en dire autant avec Kim Min-jae.

Kim Min-jae a une clause dans son contrat

Recruté l’été dernier pour 18 M€, le défenseur sud-coréen s’est rapidement imposé dans sa nouvelle équipe et Rennes doit avoir de très gros regrets de ne pas avoir su l’enrôler avant les Napolitains. Sur le papier, l’ancien pensionnaire du Fenerbahçe a donc lui aussi tout d’une très bonne pioche. Mais la Gazzetta dello Sport nous apprend que Kim Min-jae sera disponible cet été à un prix réduit, pendant deux petites semaines !

En effet, une clause dans le contrat du joueur stipule que du 1er au 15 juillet 2023, le Sud-Coréen sera accessible aux clubs étrangers pour un montant compris entre 45 M€ et 50 M€. Selon nos informations, nous confirmons cette clause, mais nous pouvons vous indiquer que le montant a quelque peu augmenté puisqu’il tournerait aujourd’hui autour de 52, 53 M€. Une somme qui permettrait quoiqu’il arrive au Napoli de faire une plus-value, mais vu les talents de négociateur de leur président, vendre un tel élément à ce prix serait du gâchis. D’autant que l’information n’est pas passée inaperçue chez plusieurs gros bras du continent européen.

Paris piste aussi Inacio et Torres

Nous pouvons ainsi vous révéler que Kim Min-jae figure sur la liste du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale s’est déjà assuré les services de Milan Skriniar pour la saison prochaine, mais il cherche toujours à se renforcer. Marquinhos n’offre plus les garanties espérées, Presnel Kimpembe entretient le flou sur son avenir et la prolongation de Sergio Ramos est loin d’être signée. Il n’est pas donc exclu de voir un autre défenseur arriver, en plus du Slovaque. Autant dire que le recrutement du duo Skriniar-Min-jae en imposerait, surtout si Paris ne paie qu’une cinquantaine de millions d’euros pour les deux.

Selon nos informations, le joueur du Napoli n’est cependant pas le seul nom dans cette liste. Le Portugais du Sporting CP Gonçalo Inacio (21 ans) est toujours dans le viseur de Luis Campos qui le suivait déjà l’été dernier. Le club lisboète réclame 45 M€, le montant de sa clause libératoire. Le Real Madrid le suit aussi. Enfin, nous sommes en mesure de vous confirmer que l’Espagnol de Villarreal, Pau Torres (26 ans), également courtisé par la Juventus, est lui aussi ciblé par les Rouge et Bleu.