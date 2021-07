Le FC Barcelone dévoile son nouveau maillot extérieur pour 2021/2022

Après avoir dévoilé son nouveau maillot domicile en plein Euro 2020, le FC Barcelone profite de sa semaine de reprise d'entraînement pour dévoiler sa tenue extérieure pour la saison 2021/2022.

Si le nouveau maillot domicile des Blaugranas avait déjà de quoi surprendre, cette nouvelle tunique extérieure interpelle également en raison de sa couleur: le violet. Une couleur originale pour les pensionnaires du Camp Nou qui est un clin d'oeil à la montée en puissance du football féminin.

Cela tombe bien, l'équipe féminine du Barça est championne d'Europe en titre et l'équipementier américain du club, Nike, est très engagé dans la cause féminine. On peut notamment apercevoir que le logo du club arbore des teintes roses comme la virgule de Nike dans un effet irisdecent. Sur le maillot figure le slogan « Tots units fem força » (Unis, nous sommes forts).

Les coéquipiers de Frenkie De Jong et les partenaires d'Alexia Putellas arboreront un short et des chaussettes de la même couleur, à savoir violet clair.