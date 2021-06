Nike présente le nouveau maillot domicile du FC Barcelone !

Alors que les équipementiers ont profité de la fin de saison et de ses enjeux sportifs pour dévoiler les nouvelles tuniques des plus grands clubs, Nike a joué la carte de la patience en ce qui concerne le Barça et vient tout juste de révéler le nouveau maillot domicile que porteront Lionel Messi et ses coéquipiers lors de la campagne 2021-2022.

Même si l'Euro est dans toutes les têtes, le FC Barcelone arrive encore et toujours à rester au cœur de l'actualité footballistique. Après une saison bien difficile marquée par une élimination en huitièmes de finale de Ligue des champions face au Paris Saint-Germain et une victoire en Coupe du Roi comme seule consolation, le mercato devrait être agité en Catalogne. Ce mardi 15 juin, ce n'est pas une star qui a été présenté au Camp Nou mais bien la nouvelle tunique blaugrana qui sera portée dès le début de la saison prochaine.

Une première dans l'histoire

Équipé par Nike depuis la saison 1998-1999, le FC Barcelone est le club phare de la marque à la virgule depuis maintenant plusieurs décennies et la belle histoire entre ces deux géants du football devrait en théorie se poursuivre jusqu'en 2026, suite à l'extension de contrat signée en 2016 qui rapporterait près de 150 millions d'euros par an au club fondé en 1899. Depuis son arrivée en terre catalane, l'équipementier américain respecte les couleurs traditionnelles du Barça mais n'hésite pas à innover au niveau du design et à la rentrée, Frenkie de Jong et ses partenaires arboreront même un maillot s'éloignant fortement de ce que l'on a l'habitude de voir.

Dans la plus pure tradition du club aux 5 Ligue des champions, Nike présente une tunique rouge et bleue mais remplace la petite touche jaune que l'on trouve habituellement sur le logo de la marque américaine par une touche de blanc. Cette touche blanche se retrouve également sur le sponsor maillot « Rakuten » qui a fait son arrivée en 2017-2018 alors que le Barça a longtemps été connu pour ne pas arborer de sponsor sur ses tuniques. Au-delà de ce changement de couleur mineur sur la virgule Nike, c'est surtout au niveau du design que ce maillot se distingue.

À la place des traditionnelles rayures verticales rouges et bleues ou d'autres designs plus originaux dévoilés ces dernières saisons, Nike reproduit le logo historique du FC Barcelone à l'avant de la tunique. On retrouve ainsi la célèbre Croix de Saint-Georges sur la partie supérieure droite du maillot alors que de fines rayures verticales prennent place sur la partie supérieure gauche et que des bandes verticales plus larges prennent place sur l'ensemble de la partie inférieure. En plus de ces changements, le rouge domine totalement le flanc droit de cette tunique alors que le bleu domine le flanc gauche.

Enfin, Nike va jusqu'au bout de ses idées en complétant cette nouvelle tenue avec un short mi-bleu mi-rouge et des chaussettes bicolores où l'on retrouve l'inscription « Culers » en l'honneur des supporters du Barça.