Habitué à faire l'ascenseur depuis une dizaine d'années, Troyes ne déroge pas à sa règle. Descendu en Ligue 2 à l'issue de la saison 2017/2018, l'ESTAC remonte en Ligue 1 grâce à son succès du jour contre Dunkerque : une victoire 2-0 grâce à des buts de Gory (59ee) et Saint-Louis (70e). Avec 5 points d'avance sur Clermont (2e) et neuf sur Toulouse (3e, un match en moins), le club de l'Aube ne peut plus être rejoint et valide officiellement son retour dans l'élite.

Les troupes de Laurent Battles sont récompensées après une belle saison maîtrisée qui se conclut également avec le titre de champion de Ligue 2, le deuxième après celui de 2015. 3e attaque du championnat et 2e défense, elles ont su serrer le jeu en fin de championnat, surtout après les lourdes et surprenantes défaites face à Nancy (1-5) et Amiens (1-3) à la mi-mars. Intraitables depuis ces deux revers, les Troyens ont fini en trombe avec six victoires et un nul. Ils n'ont plus été rejoints depuis.

Une dernière sortie au Havre samedi

Dans les hautes sphères du classement depuis la mi-décembre et une très longue série de 12 matches de suite sans défaite (dont 8 victoires), ils ont été encensés par leur jeu séduisant fait de passes courtes et de longues séquences de possession de balle. Battles a toujours insisté pour demander à ses joueurs de repartir de l'arrière pour construire leur jeu. Le travail a payé car les Aubistes ont souvent dominé leur rencontre.

Sur le plan individuel, certains joueurs se sont distingués comme l'expérimenté Yoann Touzghar, auteur de 15 buts à 34 ans, ou encore Florian Tardieu, l'homme à tout faire au milieu de terrain. On devrait les retrouver à l'étage supérieur la saison prochaine mais avant cela, l'ESTAC a encore une confrontation à disputer samedi prochain face au Havre. Histoire de finir la saison en beauté.