Malgré les conséquences, la Belgique se dit prête à accepter le match nul contre la Suède

La suite après cette publicité

Après le nouvel attentat qui a touché la ville de Bruxelles ce lundi et qui a fait deux victimes suédoises ainsi qu’un blessé grave, la Belgique a tenu à apporter son soutien à la Suède alors que la rencontre entre les deux nations n’a pas pu aller jusqu’à son terme. En effet, selon le règlement de l’UEFA, la fin de la rencontre devra être jouée à une date ultérieure. Néanmoins, au vu des circonstances, le capitaine des Blågult (Bleujaune, ndlr), Victor Lindelof a fait savoir que ses coéquipiers ainsi que le staff scandinave souhaiteraient ne pas terminer ce match. Si cela se confirme, la sélection suédoise pourrait perdre le match sur tapis vert. Mais la Fédération royale belge de football a affirmé sa volonté de ne pas sanctionner son homologue scandinave.

L’Union belge «n’exigera pas», d’ailleurs, de sanction, comme elle l’a confié par la voix de son président par intérim, Manu Leroy. «On veut montrer du respect après les événements. Il faut rester grands et on va être grands», a également expliqué ce dernier, selon des propos rapportés par Le Soir. Une superbe réaction d’autant plus que les Diables Rouges, même s’ils sont d’ores et déjà sûrs de se qualifier pour le prochain Euro qui se déroulera en Allemagne, ne sont pas encore certains d’être têtes de série. Pour cela, les coéquipiers de Romelu Lukaku doivent impérativement terminer parmi les cinq meilleurs sélections des éliminatoires et un match nul pourrait donc avoir de lourdes conséquences. Pour rappel, le match a été arrêté à la mi-temps alors que Romelu Lukaku avait répondu à Victor Gyokeres.