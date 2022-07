CAF Awards 2022 : le palmarès complet

Pour débuter la remise des récompenses, les Mamelodi Sundowns ont remporté le prix de la meilleure équipe africaine féminine. Chez les hommes, c'est le Wydad, vainqueur de la Ligue des Champions et champion du Maroc, qui est distingué.

