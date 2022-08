Barça : Héctor Bellerín comme possible option

Toujours à la recherche d'un latéral droit, le FC Barcelone active de nombreuses pistes en cette fin de mercato. Aux noms déjà cités de Juan Foyth (Tottenham) et de Thomas Meunier (Borussia Dortmund), c'est désormais celui d'Héctor Bellerín (Arsenal) qui vient s'ajouter à la liste des potentielles recrues du club blaugrana. Sport affirme cependant que l'arrivée de l'un de ses joueurs était liée au départ de son latéral étatsunien Sergiño Dest.

La piste Héctor Bellerín semble sérieuse. Il est déjà passé par le Barça et voit en plus de cela son contrat avec Arsenal expirer en juin 2023. Le club anglais pourrait même décider de mettre fin à ce dernier, de sorte à économiser son salaire. La saison dernière, prêté au Real Betis, le joueur de 27 ans a fait 32 apparitions et a délivré 5 passes décisives.