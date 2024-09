AC Milan, Algérie : Ismaël Bennacer absent pour une durée de 3 mois

Encore une mauvaise nouvelle pour Ismaël Bennacer. Alors que la sélection nationale algérienne avait annoncé en début d’après-midi, la blessure d’Ismaël Bennacer à l’entraînement et son départ du rassemblement avant la rencontre face au Libéria, une nouvelle information en provenance d’Italie vient semer le doute sur la suite de la saison du milieu de terrain.

Selon Sky Italia, la blessure du joueur serait plus grave que prévu : « Bennacer a passé des examens en Algérie et passera des tests supplémentaires à Milan mardi. Le temps de récupération estimé par le staff de l’équipe nationale algérienne sera d’environ trois mois, minimum deux mois et demi si tout va bien, notamment parce qu’il faudra six semaines rien que pour la cicatrisation du muscle» explique le média. Un coup dur pour l’AC Milan et l’international des Fennecs.