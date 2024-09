Algérie : Ismael Bennacer de nouveau blessé et forfait

C’est une nouvelle qui ne va pas faire plaisir aux supporters algériens. Après les blessures de Riyad Mahrez et d’Houssem Aouar, la sélection algérienne va être privée d’un nouveau cadre pour le prochain match des qualifications à la CAN 2025 face au Libéria. La FAF a annoncé la blessure d’Ismael Bennacer. Le milieu du Milan, annoncé en fin de mercato à l’OM, est forfait pour la rencontre et va rentrer en Italie.

«Bennacer s’est blessé à l’entraînement et est dispensé du match contre le Libéria. Ce dimanche matin, le sélectionneur national, Vladimir Petkovic, a programmé la dernière séance d’entraînement au Centre Technique National de Sidi Moussa avant de se rendre à Monrovia dans l’après-midi. Lors de cette séance, le milieu de terrain Ismail Bennacer s’est blessé et a été contraint d’abandonner sans poursuivre l’entraînement. Après avoir procédé à des examens médicaux, il a été confirmé que le joueur ne pourra pas participer au match de mardi prochain contre le Libéria», peut-on lire dans le communiqué.