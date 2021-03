Liga : le Real Madrid arrache le nul in extremis face à la Real Sociedad

Le Real Madrid n'avait pas le droit à l'erreur ce lundi soir. En effet, les Merengues accueillaient la Real Sociedad (5e, 41 points) pour le compte de la 25ème journée de Liga. Troisième avec 52 points avant le coup d'envoi, la Casa Blanca devait l'emporter pour éviter de perdre du terrain sur l'Atlético de Madrid, leader avec 58 points (un match en retard), et reprendre la deuxième place au Barça (2ème avec 53 points). Pour ce faire, Zinedine Zidane, qui doit composer sans plusieurs blessés, misait sur un 4-3-3 avec Isco et Asensio en soutien de Mariano Diaz. En face, les Basques, privés d'Illarramendi et Merino, débutaient en 4-2-3-1. D'entrée, les Merengues mettaient une pression importante et tentait sa chance avec Casemiro sans conviction (10e).

Mais la Real Sociedad ne se laissait pas faire. Toutefois, le match avait du mal à vraiment s'emballer. Il fallait attendre la 19e pour voir une occasion intéressante. Servi par Mendy dans la surface, Isco se baladait entre plusieurs adversaires et trouvait Modric en retrait, dont la frappe était contrée. Puis à la 22e, Vazquez centrait et trouvait Mariano Diaz au second poteau. L'ancien de l'OL claquait une tête qui finissait sur la transversale. Asensio héritait du ballon et enchaînait avec un tir du gauche contré. Dominée voire asphyxiée, la Real Sociedad peinait à construire. Tout le contraire des Merengues, qui multipliaient les occasions avec Casemiro (25e, 26e), Mariano Diaz (32e) ou Kroos (35e). Mais sans grand danger.

Le Real Madrid a mis du temps à trouver la faille

Les Basques réagissaient avec David Silva, peu en vue, et Isak, bien muselé (40e). En face, Modric envoyait une frappe lourde et obligeait Remiro à repousser des poings (44e). Et si Isak répliquait en contre (45e), les deux équipes se quittaient sur un nul à la pause (0-0). Au retour des vestiaires, la Real Sociedad osait plus. Monreal tentait un retourné suite à une sortie manquée de Courtois. Sans succès (48e). Même résultat pour Isak, après un tir contré (50e). Bousculé, le Real Madrid craquait. Suite à un centre de Monreal, Portu arrivait dans le dos de Mendy et plaçait une tête gagnante (0-1, 55e). A la 57e, Portu centrait à destination d'Isak, qui était trop court pour doubler la mise. Puis Kroos répondait avec une frappe enroulée (59e).

A l'heure de jeu, Zidane sortait son trio offensif pour apporter de la vitesse et de la percussion avec notamment Vinicius et Rodrygo. Et à la 62e, Casemiro était tout proche d'égaliser de la tête sur corner. La Casa Blanca poussait sous l'impulsion du remuant Rodrygo. Hugo Duro (70e) puis Casemiro, qui plaçait une tête à côté du cadre (75e), et Rodrygo (76e volée, 84e) n'arrivaient pas à trouver la faille. Même chose à la 87e avec un tir dévié de Casemiro. Mais Vinicius finissait par égaliser à la 89e (1-1). Au final, le score ne bougeait pas et les deux équipes se neutralisaient (1-1). Un résultat qui permet au Real Madrid de revenir à hauteur du Barça (53 points) avant d'enchaîner avec le derby de Madrid dimanche face à l'Atlético, leader.