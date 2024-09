Bayern Munich : les débuts canons de Michael Olise

Michael Olise se souviendra longtemps de cet été 2024. En effet, le joueur de 22 ans a vécu plusieurs moments forts. Tout a commencé le 7 juillet dernier avec sa signature au Bayern Munich. Un pas en avant dans la carrière du joueur qui faisait alors le bonheur de Crystal Palace. Puis, il a enchaîné avec les Jeux Olympiques de Paris 2024 avec l’équipe de France U23. Une compétition où il a brillé et tapé dans l’œil du staff des Bleus. Didier Deschamps l’a ainsi convoqué lors de la trêve internationale de septembre. Titulaire lors de la défaite face à l’Italie (3-1), le natif de Hammersmith a tout de même réussi à marquer des points aux yeux du sélectionneur tricolore.

La suite après cette publicité

Un été fabuleux

Il a ensuite enchaîné avec une entrée en jeu face à la Belgique (2-0, une dizaine de minutes de jeu). Il ne fait aucun doute qu’on devrait le revoir très rapidement sous le maillot frappé du coq. D’autant qu’il réalise des premiers pas plutôt intéressants en Bavière sous les ordres de Vincent Kompany. Ce dernier a déjà utilisé le Français acheté 53 M€ à cinq reprises cette saison. Il a ainsi joué un match de Coupe d’Allemagne contre le SSV Ulm 1846 (13 minutes jouées, 1 assist). Il a également disputé trois rencontres en Bundesliga (179 minutes jouées). Le temps de marquer un but. C’était le week-end dernier lors de la large victoire 6 à 1 contre Holstein Kiel.

À lire

LdC : le groupe du Barça pour le déplacement à Monaco, avec Ansu Fati

Hier soir, il a vécu son baptême du feu en Ligue des champions. Titulaire lors du carton 9 à 2 face au Dinamo Zagreb, Olise a souvent été dans les bons coups. Il s’est d’ailleurs offert un doublé. Servi par Joshua Kimmich à la 38e, il a placé une tête gagnante. Puis, il a été l’auteur du cinquième but de son équipe à la 61e. Avec ses deux buts, il est d’ailleurs le premier joueur français à inscrire un doublé pour ses débuts en Ligue des champions depuis Thierry Henry en 1997. Bref, tout sourit donc à l’ancien joueur de Crystal Palace, salué par la presse ce mercredi. En France, L’Equipe lui a attribué la note de 8 pour l’ensemble de son œuvre.

La suite après cette publicité

Une première remarquée en C1

Le quotidien sportif a ajouté qu’il «impressionne» et qu’il a «marqué les esprits» avant de «savourer l’ovation des 75 000 spectateurs de l’Allianz Arena lorsqu’il a été remplacé par Leroy Sané (68e).» En Allemagne, les médias sont aussi conquis, à l’image de Bild, qui lui a donné la note de 2 (1 est la note la plus élevée en Allemagne, ndlr). «Il y a eu peu de choses à voir pendant un long moment, puis il était là et a mis le ballon pour porter le score à 3-0. Et ensuite il a marqué le but du 5-2», a commenté le journal allemand.

Sport1, qui lui a donné la note de 1,5, a également été bluffé. «Pas aussi présent dans la première demi-heure que ses collègues offensifs Gnabry et Musiala, mais il était là à la 38e minute et a marqué de la tête le troisième but du Bayern. Avec son deuxième but (pour porter le score à 5_2), il a profité des excellentes performances de Kane et Musiala et n’a eu qu’à attaquer. Ce soir, il a encore une fois démontré son grand enthousiasme pour le jeu», a écrit la publication allemande. Parfaiement lancé dans sa nouvelle aventure en Bavière, Michael Olise est déjà comme un poisson dans l’eau en Ligue des champions.