Premier League : les montants XXL des commissions versées aux agents ont été dévoilés

La fédération anglaise (FA) a pour habitude de communiquer de nombreuses données concernant les transferts de Premier League et des divisions inférieures. Cette fois, elle vient de publier sur son site officiel le classement des commissions versées aux agents entre le 1er février 2020 et le 1er février 2021. Période qui comprend donc le mercato estival 2020 et le marché hivernal 2021. Deux fenêtres de tir censées être impactées par la crise financière liée à la pandémie de coronavirus.

Mais on a bien dit « censées », car en réalité, les agents ayant traité avec les formations de l’élite anglaise n’ont pas connu la crise. Comparé au rapport de l’an dernier, la FA a enregistré une augmentation d’environ 10,4 M€. Au total, ce sont pas moins de 319,85 M€ qui ont été distribués aux représentants des joueurs. Et à ce petit jeu, il n’y a pas de surprise. Avec plus de 220 M€ dépensés en recrues, Chelsea est l’équipe ayant le mieux rémunéré les agents.

Les Blues ont ainsi payé un total de 41,42 M€ ! Avec près de 140 M€ déboursés sur le marché, Manchester City n’est pas loin en deuxième position (35,47 M€), juste devant son rival, Manchester United (35,03 M€). Septième du classement de Premier League, Liverpool pointe au quatrième rang (25,44 M€). Enfin, l’équipe la moins dépensière avec les agents a été West Bromwich Albion qui n’a versé que 4,96 M€.

Les montants versés par club :