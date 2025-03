La chanteuse Bianca Costa dézingue le PSG

Depuis le début de saison, le Parc des Princes accueille de nombreux chanteurs et visages de la scène rap ou de pop urbaine. Généralement diffusés sur DAZN, ces performances sont parfois virales sur les réseaux sociaux et attirent de nombreux artistes au fil des semaines comme Guy2bezbar ou SDM. Ce samedi, à l’occasion de la rencontre entre le PSG et le LOSC, c’est la chanteuse Bianca Costa qui devait être mise à l’honneur et était l’invitée de la plateforme de streaming pour se produire dans l’enceinte parisienne. Finalement, le club de la capitale aurait mis son véto contre cette performance car l’artiste franco-brésilienne a porté un maillot de l’OM lors de l’un de ses concerts à Marseille. Sur les réseaux sociaux, Bianca Costa est donc montée au créneau et a fustigé la décision du PSG :

Bianca Costa, qui devait performer ce soir au Parc des Princes, a vu son show annulé car elle avait porté un maillot de l'OM par le passé ! Elle s’explique sur son compte Instagram :



"J’ai toujours porté des upcycling avec les maillots des villes où j’allais pour faire plaisir… pic.twitter.com/hDLey1BGqc — Foot Mercato (@footmercato) March 1, 2025

«J’ai toujours porté des upcycling avec les maillots des villes où j’allais pour faire plaisir au public, c’était toute la DA de ma première tournée. Triste qu’on vienne annuler ma prestation 5h avant l’événement car un tweet a été posté avec une photo d’une de ses tenues. Le manque de professionnalisme et de maturité est alarmant mais bon, je ne peux rien faire. Je vous cache pas qu’en ce moment c’est très compliqué pour moi. Ma mère est hospitalisée depuis plus d’un mois et malgré cela je me suis quand même déplacée et organisée pour être présente ce soir et assurer ce show. Je suis vraiment outrée de l’image que le PSG renvoie du foot en prenant cette décision.»