Levante : Mehdi Natfi limogé !

Aussitôt arrivé, aussitôt reparti. Entraîneur de Levante depuis juillet dernier depuis son départ de Leganés, Mehdi Natfi est déjà remercié par ses dirigeants. Le Tunisien de 43 ans natif de Toulouse n'a pas su donner satisfaction avec une 14e place en Liga 2 après 9 journées et deux petites victoires. Le directeur sportif « Felipe Miñambres prendra en charge l'équipe de manière provisoire jusqu'à l'embauche d'un nouvel entraîneur », rapporte le communiqué officiel du club espagnol.

« Le conseil d'administration du Levante UD et le directeur sportif Felipe Miñambres, après la réunion tenue aujourd'hui, ont convenu de la non-continuité de Mehdi Nafti en tant qu'entraîneur de la première équipe de Levant. Depuis le Levante UD, nous tenons à remercier Mehdi Nafti et son équipe d'entraîneurs, son adjoint José Bermúdez, le préparateur physique Pedro Abraham et de l'entraîneur de gardiens Diego Caneda, pour leur implication, leur engagement, leur travail et leur proximité avec tous les niveaux du club, ainsi que pour leur souhaiter la meilleure chance (...) Felipe Miñambres prendra en charge l'équipe de manière provisoire jusqu'à l'embauche d'un nouvel entraîneur», peut-on lire dans le communiqué.