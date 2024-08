Bordeaux : Rio Mavuba et Paul Baysse à la rescousse !

L’opération sauvetage des Girondins de Bordeaux a commencé. Paul Baysse et Rio Mavuba, deux anciennes figures du club, lorsqu’il évoluait en Ligue 1, auraient selon Ouest France et Foot Amateur, pris une licence en tant que joueur libre pour évoluer avec la formation bordelaise la saison prochaine. À respectivement 40 et 36 ans, les deux hommes comptent 633 matchs cumulés dans l’élite du football français.

La suite après cette publicité

Cependant, des questions se posent concernant l’état physique des deux anciens professionnels, notamment pour Rio Mavuba qui a arrêté sa carrière en 2019, il y a cinq ans désormais. Les deux joueurs ont signé un contrat en tant que joueurs libres et ne sont donc pas considérés comme mutés, un facteur important au niveau fédéral qui permet aux Girondins d’avancer sur d’autres recrues l’esprit tranquille. Les Girondins compteraient aujourd’hui 21 joueurs inscrits dans l’effectif pour la saison de Nationale 2, mais d’autres pourraient encore débarquer dans les prochains jours.