Argentine - Colombie : les compositions officielles

La Copa América 2024 se conclut et livre ce dimanche un duel au sommet pour la finale de la compétition entre l’Argentine et la Colombie. L’Albiceleste de Lionel Scaloni s’articulent dans un 4-3-3 avec Emiliano Martinez comme dernier rempart derrière Gonzalo Montiel, Cristiano Romero, Lisandro Martinez et Nicolas Tagliafico. L’entrejeu est composé de Rodrigo de Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister. En attaque, Lionel Messi et Angel Di Maria sont associés derrière Julian Alvarez.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Cafeteros de Néstor Lorenzo s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Camilo Vargas dans les cages derrière Santiago Arias, Davinson Sanchez, Carlos Cuesta et Johan Mojica. Jefferson Lerma est placé comme sentinelle avec Richard Rios à ses côtés tandis. Devant, Jhon Cordoba prend la pointe de l’attaque avec Jhon Arias, James Rodriguez et Luis Diaz derrière lui.

Les compositions

Argentine : E. Martinez - Montiel, Romero, L. Martinez, Tagliafico - De Paul, Fernandez, Mac Allister - Messi, Alvarez, Di Maria

La suite après cette publicité

Colombie : Vargas - S. Arias, Sanchez, Cuesta, Mojica - Rios, Lerma - J. Arias, James, Diaz - Cordoba