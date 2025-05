João Neves est fier d’avoir écrit l’histoire du PSG !

De passage en zone mixte après avoir célébré avec ses coéquipiers dans le vestiaire, Joao Neves, auteur d’une saison étincelante sous le maillot parisien, a lui aussi exprimé son bonheur. Arrivé l’été dernier dans la capitale française, le milieu de terrain portugais est fier d’avoir écrit l’histoire du PSG.

«Je suis très content pour cette équipe, on a fait quelque chose d’historique, tout le monde est très content, les supporters le sont aussi et je le suis aussi forcément. Je suis arrivé ici il n’y a pas longtemps et on vient d’écrire l’histoire», a notamment lâché l’ancien joueur de Benfica.