Barça : le bel hommage de Xavi à Sergio Busquets

Partenaire privilégié de Sergio Busquets au Barça et en sélection espagnole de 2008 à 2015, Xavi aura eu le privilège d’assister à l’éclosion d’un des plus grands milieux défensifs de l’histoire du football, mais aussi à son décroissement. En perte de vitesse depuis plusieurs années, le joueur de 34 ans a en effet pris la décision de quitter le club de sa vie à l’issue de la saison. Interrogé en conférence de presse sur ce choix, l’entraîneur du Barça, Xavi, n’a pas hésité à lui rendre un bel hommage.

«Je pense qu’il sera très important pour lui de repartir avec le titre de champion d’Espagne. Je pense qu’il a pris une bonne décision, il part en étant très apprécié. Cela nous fait mal, mais j’ai dit que je respecterai sa décision et que je lui souhaiterai le meilleur. En plus d’être un ami, c’est le joueur le plus intelligent avec lequel j’ai jamais joué, a insisté l’entraîneur catalan. J’ai été ravi de l’avoir comme capitaine. Au Barça, nous voulons toujours viser le top et il l’a fait dans tous les domaines : comportement, engagement, prestation, au niveau footballistique… Nous dirons toujours "ce pivot ressemble à Busquets", "celui-ci ne lui ressemble pas" … Il sera un modèle à partir de maintenant.»

