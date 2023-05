Sergio Busquets quitte le FC Barcelone

La suite après cette publicité

C’est une annonce retentissante. Sergio Busquets (34 ans) va quitter le FC Barcelone à la fin de la saison et de son contrat. Le club vient d’officialiser la nouvelle à travers un communiqué et une vidéo, confirmant les informations de ces dernières heures sorties dans les médias catalans. Après Gerard Piqué à l’automne dernier, c’est un autre mythe du Barça qui s’en va (le dernier de la glorieuse équipe de 2009), lui qui a porté le maillot blaugrana à 718 reprises durant sa carrière, faisant de lui le 3e joueur le plus capé derrière Lionel Messi et Xavi Hernandez.

«Il est temps d’annoncer que cette saison sera ma dernière avec le FC Barcelone. Ce fut une aventure inoubliable. Depuis que je suis petit, j’ai toujours rêvé de jouer avec ce maillot et dans ce stade. La réalité a dépassé tous mes rêves. Je n’aurais jamais cru jouer plus de 15 ans dans le meilleur club du monde. Le club de ma vie. Celui dont je serais toujours fan, dont j’ai été capitaine et où j’ai joué plus de 700 matches. Ce fut un honneur», attaque celui qui restera capitaine pour encore quelques matchs.

3e joueur le plus capé de l’histoire du Barça et de l’Espagne

Formé au club et propulsé en équipe première par Pep Guardiola en 2008, Busquets est sans doute le meilleur milieu défensif de l’histoire du Barça «Tout à un début et une fin. Cela n’a pas été une décision facile, mais je pense que le temps est venu. Je veux remercier toutes les personnes qui m’ont permis de réaliser ce rêve et notamment mes coéquipiers avec qui j’ai partagé des milliers d’heures à rire, parler, jouer, pleurer, gagner, célébrer. Je remercie aussi les supporters du monde entier et ma famille. Être un supporter du Barça est la meilleure chose qu’il soit.»

Jusque-là, il n’a connu qu’un seul club dans sa carrière. Glorieux de 31 titres avec le Barça, dont 8 Ligas, 7 Copas del Rey et 3 Ligues des Champions, Busquets a contribué à écrire un chapitre doré de l’histoire du club. Son association dans l’entrejeu avec Xavi et Iniesta incarne la grande période Guardiola (2008-2012). Plus jeune que son actuel entraîneur, et son ancien partenaire, désormais joueur du Vissel Kobe, il commençait à ressentir le poids des années même s’il occupe toujours une place de titulaire.

Vers une fin de carrière dans un championnat rémunérateur

Fils de Carles Busquets, lui aussi vainqueur de la Ligue des Champions avec le Barça (1992), il aura également marqué la Roja en remportant la Coupe du Monde 2010 et l’Euro 2012. Retraité de l’équipe nationale depuis le dernier Mondial au Qatar, le milieu de terrain a tout de même porté le maillot de la sélection à 143 reprises, ce qui en fait le 3e plus capé derrière Sergio Ramos et Iker Casillas. Busquets est un joueur de légende en club, comme en sélection et pour l’histoire du football. C’est sans doute vers une destination plus modeste qu’il se dirige (Arabie saoudite, MLS ?) pour ses dernières années de footballeur.