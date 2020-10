Robinho revient à Santos pour... 230 €

La suite après cette publicité

Libre de tout contrat depuis son départ de l'Istanbul BB l'été dernier, Robinho (36 ans) a finalement décidé de boucler la boucle en revenant dans son club formateur de Santos qu'il avait quitté en 2005 pour rejoindre le Real Madrid. Passé ensuite par Manchester City, l'AC Milan, Ghangzhou, l'Atletico MG et Sivasspor, l'attaquant international brésilien aux 100 sélections (28 buts), au talent aussi impressionnant que son inconstance, était revenu à plusieurs reprises dans son club de cœur (2010, 2014 et 2015).

Mais cette fois-ci pour son quatrième passage, le deal est différent puisque Robinho, très attaché à ses origines, a signé un contrat de 5 mois pour un salaire mensuel symbolique de 1.500 reals, soit environ 230 euros comme l'a indiqué dans un communiqué l'ancien club du Roi Pelé et de la star brésilienne du PSG Neymar. Il a d'ailleurs immédiatement justifié son choix sur le site officiel du club brésilien.

Robinho veut aider son club formateur

« Ici ça a toujours été ma maison. Mon objectif est d'aider cette équipe sur et en dehors du terrain, et de ramener Santos au sommet (…) C'est un sentiment particulier de revenir dans le club qui m'a lancé dans le football », a-t-il expliqué avant d'aller plus loin. « Le Santos FC traverse une période difficile financièrement. Je veux aider le club qui m’a toujours tout donné. Je vais jouer pour un salaire minimum, mais le plus important est d’être ici. Je vais bien physiquement et mentalement, évidemment il me manque encore un peu de rythme, mais au fil du temps, ça va aller de mieux en mieux ».

Le contrat du joueur comporte tout de même quelques bonus en fonction de nombres de matches joués et d'objectifs à atteindre. Il existe également une clause activable à tout moment pour une prolongation d'un an et 7 mois. Reste désormais à connaître l'état de forme exacte d'un joueur qui reste sur 18 mois contrastés en Turquie (32 matches - 4 buts) malgré un titre de champion de Superlig avec İstanbul Başakşehir.