PSG : le groupe pour affronter Dijon

La suite après cette publicité

Une fois encore, Thomas Tuchel va devoir bricoler. L'entraîneur allemand sera privé de nombreux joueurs pour la rencontre du soir face à Dijon en Ligue 1 ce samedi soir (21h, à suivre en direct sur Foot Mercato). Et le club de la capitale vient de dévoiler le groupe de joueurs retenus pour la confrontation contre la lanterne rogue du championnat.

En plus des nombreuses absences déjà prévues, celle d'Alexandre Letellier, le troisième gardien, vient s'ajouter à la liste. Il semble donc y avoir des probabilités qu'il soit le joueur parisien positif au coronavirus. On notera les apparitions des jeunes Randriamamy, Pembele, Kapo et Kays Ruiz.

Le groupe parisien

Navas, Rico, Randriamamy, Marquinhos, Diallo, Kimpembe, Bakker, Dagba, Pembélé, Florenzi, Danilo, Herrera, Kapo, Rafinha, Draxler, Fadiga, Ruiz, Sarabia, Neymar, Kean, Mbappé.