FC Barcelone : Adam Qaroual, le talent fou de 12 ans déjà comparé à Diego Maradona

Depuis de longues années, le FC Barcelone a sorti des génies du football de La Masia, son centre de formation. Dernièrement, Lamine Yamal, Marc Bernal, Fermín López et Pau Cubarsí ont explosé au sein du grand public et sont devenus des cadres de l’équipe première, mais le centre de formation catalan regorge encore de talents et le dernier nom connu est celui d’Adam Qaroual (12 ans), déjà annoncé comme l’un des plus grands talents de La Masia et comparé par ses proches et ses entraîneurs à Diego Maradona. Rien que ça.

Un talent avec une triple nationalité

Repéré par les fans du club blaugrana depuis quelques mois déjà, le très jeune talent, réputé pour sa coupe de cheveux afro, a impressionné ce samedi avec l’équipe des moins de 13 ans en Division d’Honneur infantile contre l’Escola F. Doté d’une incroyable maîtrise du ballon pour son jeune âge, le milieu offensif a effectué un geste technique de qualité en dribblant un défenseur avant d’offrir une passe décisive à Moha Akhomach pour un but, le frère d’Ilias de Villarreal. Un geste qui a fait le tour des réseaux sociaux.

Pour sa deuxième saison dans le système de formation du Barça, Adam Qaroual est déjà indispensable à l’équipe U13 du FC Barcelone et est déjà défini comme un joueur "différent" selon les observateurs de La Masia. Né à Mönchengladbach (Allemagne), de parents marocains, il pourra également être appelé par l’Espagne dans les équipes de jeunes et devrait déjà créer une guerre entre les trois fédérations pour l’enrôler. En Allemagne, il a joué pour Lürrip et à Dortmund, mais entre 2019 et 2021, il a rejoint le PSV Eindhoven, avant de s’engager à Barcelone en 2023.

Conseillé par Jorge Mendes

Après avoir déménagé à Barcelone, le Barça a reçu des images de son jeu qui ont attiré l’attention des entraîneurs, et, après avoir été invité à s’entraîner à la Ciudad Deportiva, le club n’a pas hésité et a décidé de le recruter. Son talent a impressionné lors de sa première saison en interne et le club s’occupe de lui pour qu’il ne perde pas son football accrocheur, mais insiste pour qu’il s’imprègne de l’ADN collectif du club catalan, tout en le protégeant au maximum.

Mundo Deportivo indique également que le célèbre agent Jorge Mendes a déjà sous contrôle la nouvelle perle de l’académie culé. L’agent portugais connaît bien la famille du joueur, qu’il conseille déjà depuis un petit moment, et a même promis au jeune joueur qu’il recevrait un maillot dédicacé de Cristiano Ronaldo, lui qui a déjà pu avoir une photo avec son idole Lamine Yamal. Adam Qaroual a donc tout pour plaire, mais le chemin est encore très long pour suivre le pas de ses idoles.