Coupe du Monde 2022, Brésil : les confessions émouvantes de Neymar sur sa grosse blessure

Élu homme du match par la FIFA de ce huitième de finale de Coupe du Monde entre le Brésil et la Corée du Sud (4-1), Neymar a réalisé un excellent retour après plusieurs jours à soigner sa cheville. Pour rappel, l’international auriverde s’était blessé sérieusement à la cheville face à la Serbie. Un énorme coup dur puisque sa participation au Mondial avait été remise en cause.

Au final, après des jars de traitements intensifs, Neymar était titulaire contre la Corée du Sud. Buteur sur penalty, le joueur du Paris Saint-Germain a pu disputer 80 minutes du match, avant de céder sa place à Rodrygo. Un retour convaincant sur lequel il est revenu à l’issue de la rencontre. Un moment qui a été très difficile à vivre pour le natif de Mogi das Cruzes.

«J’ai passé la nuit à beaucoup pleurer»

« J’avais très peur parce que j'allais très bien, après une très bonne saison. Souffrir d'une blessure comme celle que j’ai eue, c’est très dur. L’autre jour, j’ai passé la nuit à beaucoup pleurer. Ma famille le sait, mais tout s'est bien passé. Cela en valait la peine », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Globoesporte.

Rassuré sur l’état de sa cheville, le numéro 10 de la Seleção pense maintenant à lancer enfin son Mondial et à viser le titre. « Le moment est définitivement venu d'aller plus loin. On rêve du titre, mais il faut y aller étape par étape. C'était le quatrième match aujourd'hui, il en reste trois à jouer. Nous sommes très préparés, avec nos têtes concentrées sur l'obtention de ce titre », a-t-il indiqué. Prochaine étape la Croatie vendredi prochain à 16h.