Brésil - Corée du Sud : les notes du match

Il n'y aura pas eu de match. Pourtant, la Corée du Sud de Paulo Bento avait été confiante après son dernier succès contre le Portugal, pour se qualifier en huitièmes de finale (2-1). Mais face au grand Brésil de Neymar, Richarlison, Vinicius Jr. et Paquetá, la marche était bien trop haute pour les Tigres d'Asie. Néanmoins, ils ont essayé de se montrer dangereux en début de partie, à l'image d'un Son remuant (3e), mais cela n'a duré que quelques petites minutes.

Après un bon travail de Raphinha, le Barcelonais faisait la différence pour centrer fort en retrait jusqu'au second poteau, où Vinícius Júnior contrôlait et armait une lourde frappe sous la barre (1-0, 7e). Quelques instants plus tard, un penalty généreux était offert à la Seleção après un contact sur Richarlison. Et c'est Neymar qui s'est chargé de faire le break à sa manière (2-0, 14e). Les vagues brésiliennes n'en finissaient plus d'arriver pour la défense coréenne, impuissante.

Le Brésil attend tranquillement la Croatie

Dans un autre style, beaucoup plus collectif, Richarlison était à la conclusion d'un festival pour alourdir le score (3-0, 29e). Et le Brésil n'a pas voulu s'arrêter là. Vinícius glissait ensuite un centre en retrait vers le second poteau pour Paquetá, dont la belle frappe croisée du droit se logeait dans le petit filet gauche d'un Seung-Gyu Kim dévasté (4-0, 36e). La Corée du Sud n'y pouvait rien et attendait impatiemment le retour au vestiaire pour souffler. Une véritable Corée-ction.

Après la pause, sur l'unique occasion coréenne, Son enroulait une belle frappe, mais Alisson était là pour dégouter l'attaquant des Spurs (49e). Le Brésil a ensuite été en mode gestion jusqu'à la fin de match, mais a concédé une belle frappe lointaine de Paik, pour sauver l'honneur des Coréens (4-1, 78e). Le calvaire était enfin terminé pour les Sud-coréens, qui ne réitéreront pas leur exploit du Mondial 2002. Le Brésil aura donc rendez-vous avec la Croatie pour une place en demi-finale de la Coupe du Monde 2022, le 9 décembre prochain (16h00).

L'homme du match : Paqueta (8)

L'ancien joueur de l'OL a gagné tous ses duels en première période (3/3) mais a aussi et surtout marqué son premier but lors de ce Mondial sur un très bon centre de Vinicius (36e). Après cela, sur un bon service de Raphinha, il s'est présenté seul face à Kim qui a arrêté son extérieur (45e+1). Sur une approximation en fin de première période, il aurait pu donner un très bon ballon aux Coréens mais ça a été sans conséquence finalement (45e+4). Le milieu brésilien a été le maître de l'entrejeu ce soir. De bon augure pour la suite du parcours de la sélection brésilienne.

Brésil

Alisson (7) : pas inquiété en début de rencontre, le gardien de Liverpool a montré toute sa classe en allant chercher le ballon qui filait dans sa lucarne pour le dévier en corner sur un frappe lointaine de Hwang (17e). Il a capté en deux temps la seconde tentative encore plus lointaine de Hwang (26e) avant de bien bloquer son angle sur une nouvelle tentative du Coréen (32e). Au retour des vestiaires, le portier brésilien a réalisé une sortie impeccable pour éconduire Son (46e). puis il a sorti une parade sensationnelle sur une lourde frappe de Hwang (68e). Il ne peut rien faire sur le bijou de Son et la réduction du score coréenne (76e). Remplacé par Weverton (81e).

Militao (6) : présent défensivement, le latéral droit brésilien a muselé Son à la perfection pendant l'ensemble de la rencontre. Néanmoins, son intervention sur Hwang en fin de première période aurait pu donner un pénalty pour la Corée du Sud mais l'arbitre n'a pas bronché (39e). En deuxième période, il a laissé plus d'espace à ses adversaires et il a semblé en retard sur plusieurs interventions. Remplacé par Dani Alves (63e) .

Marquinhos (6,5) : sa lecture du jeu est un modèle du genre. Grâce à cette capacité largement au-dessus de la moyenne, il a anticipé plusieurs passes coréennes et a ainsi récupéré le ballon pour relancer sa sélection (23e). Offensivement, il est à l'avant-dernière passe sur le but de Richarlisson (29e). Son a été le seul coréen qui a fait la différence sur une action (46e). Il s'est bien repris en réalisant une double intervention salvatrice sur le joueur de Tottenham (68e). La charnière brésilienne a fait le travail ce soir.

Thiago Silva (7) : le bon alignement de la défense brésilienne pour mettre hors-jeu Cho (1e) et Son (5e) sous l'impulsion de son capitaine illustre parfaitement la cohésion défensive du Brésil. A noter, sa passe décisive sur le troisième but brésilien après être resté aux avant-postes sur un corner (29e). Le capitaine s'est même permis une belle aile de pigeon pour Marquinhos sur un long ballon coréen (45e+2). Sa complémentarité avec Marquinhos permet au Brésil d'être assez serein derrière, à voir contre un adversaire un peu plus qualitatif néanmoins.

Danilo (5,5) : le Brésilien le moins visible en première période. Le joueur de la Juventus n'a pas apporté le danger offensivement mais il a fait le minimum syndical en défense. Son contrôle manqué peu après l'heure de jeu aurait pu donner un but à la Corée du Sud mais l'intervention sensationnelle d'Alisson a sauvé son défenseur (68e). Une rencontre ou les latéraux n'ont pas brillé. Remplacé par Bremer (72e) .

Casemiro (6,5) : le joueur de Manchester United n'a pas été à son avantage malgré la furia brésilienne en première période. Il n'a réussi que 82% de ses passes, un des chiffres les plus bas parmi tous les titulaires. Il a aussi réussi seulement un peu plus de la moitié de ses duels (4/7). L'ancien Madrilène n'a pas été le meilleur Brésilien sur le pré et de loin même si son match dans l'ensemble reste satisfaisant. La très bonne prestation de Paqueta l'a un peu éclipsé.

Paqueta (8) : homme du match, voir ci-dessus.

Raphinha (7) : superbe retour du Barcelonais dans les pieds de Son (3e). Après un très beau double contact sur son aile droite, il s'est arraché pour récupérer le ballon et centrer fort à ras de terre en retrait sur l'ouverture du score de Vinicius (7e). Ses feintes de corps et ses crochets ont fait particulièrement mal à son adversaire direct, le défenseur Kim. Après un relais avec Paquetá, il s'est joué de son vis-à-vis grâce à ses ribles chaloupés mais il a buté sur la main ferme du portier coréen (54e). Il s'est heurté à nouveau au gardien de la Corée du Sud quelques minutes plus tard sur un service de Neymar (62e).

Neymar (7) : d'un tir croisé à ras de terre vers la droite du but, le Parisien a crucifié le portier coréen sur pénalty, malgré les tentatives d'intimidation de Kim (13e). Le numéro 10 brésilien aurait pu mieux faire sur une contre-attaque durant laquelle il a trop porté le ballon et oublié Vinicius (27e). A l'initiative de bons nombres d'actions brésiliennes, c'est encore lui qui a lancé Vinicius sur le but de Paqueta (36e). On aurait pu penser que Tite allait le sortir à la mi-temps mais il est resté sur le pré et a amené le danger comme il sait le faire avec une passe pour Raphinha après une belle percussion (62e). Remplacé par Rodrygo (81e) .

Vinicius Jr. (7,5) : après quelques approximations sur son flanc gauche notamment sur un contrôle en début de rencontre (2e et 27e notamment), le Madrilène a converti la première occasion brésilienne sur un très bon centre de Raphinha (7e). Le virevoltant ailier a délivré un amour de centre pour Paqueta sur la quatrième réalisation brésilienne (36e). Moins à l'aise après la pause, il a progressivement disparu des radars surtout en comparaison de son homologue de l'autre côté du terrain. Remplacé par Martinelli (72e) .

Richarlison (7,5) : le joueur de Tottenham s'est montré à l'aise à la pointe de l'attaque brésilienne. Il est passé devant Jung sur la droite de la surface coréenne et a obtenu un pénalty généreux après le tacle du défenseur (11e). Juste avant de marquer le troisième but brésilien, on notera son très bon jeu de tête qui lui a permis de jongler pour attirer son adversaire direct puis il a conclu tranquillement (29e). Il a été moins en vue en deuxième période alors qu'il aurait pu parachever la victoire brésilienne sur un bon service de Raphinha (66e).

