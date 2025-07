Carlo Ancelotti condamné à un an de prison pour fraude fiscale !

Carlo Ancelotti a été condamné à un an de prison pour un délit contre le Trésor public lié à l’exercice fiscal de 2014. En parallèle, l’ancien entraîneur du Real Madrid et désormais sélectionneur du Brésil a été acquitté d’un autre délit similaire concernant l’année suivante. D’après EFE, le technicien écope également d’une amende de 386 361,93 euros et se voit privé «du droit de recevoir des aides ou subventions publiques, ainsi que du droit de bénéficier d’avantages ou d’incitations fiscales ou de la Sécurité sociale pendant une durée de trois ans».

Ancelotti était accusé par le parquet d’avoir fraudé le fisc à hauteur de près d’un million d’euros lors des exercices fiscaux de 2014 et 2015, durant son premier passage sur le banc des Merengues. Le coach de 66 ans a affirmé n’avoir jamais eu l’intention de frauder le fisc lors du procès tenu les 2 et 3 avril derniers. Durant l’enquête, il avait reconnu les faits et assuré faire confiance à la justice.