Real Madrid : Carlo Ancelotti jugé pour fraude fiscale

Carlo Ancelotti ne pourra profiter bien longtemps de la qualification du Real Madrid en finale de la Coupe du Roi. ElDesmarque révèle que l’Italien est jugé à Madrid ce mercredi pour fraude fiscale. Il est accusé d’avoir dissimulé plus d’un million d’euros au fisc espagnol en 2014 et 2015, lors de son premier passage au Real Madrid. Le procès, qui s’est ouvert ce mercredi 2 avril, pourrait durer deux jours, sauf si un accord est trouvé rapidement entre l’entraîneur, le parquet et l’administration fiscale. Le ministère public réclame une peine de quatre ans et neuf mois de prison, estimant qu’Ancelotti a utilisé un réseau de sociétés écrans pour masquer ses revenus liés aux droits à l’image.

L’entraîneur italien a reconnu les faits durant l’enquête, tout en affirmant sa confiance en la justice. Il est reproché à Ancelotti d’avoir déclaré ses revenus d’entraîneur mais pas ceux issus de la cession de ses droits à l’image, évalués à près de 4,2 millions d’euros sur deux ans. Le parquet considère ces omissions comme délibérées, visant à tromper le fisc en domiciliant ces revenus à l’étranger. L’issue du procès pourrait être déterminante pour l’avenir du technicien madrilène.