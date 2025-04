PSG : Lucas Hernandez veut aller chercher l’invincibilité toute la saison

Déjà sacré champion de France, le Paris Saint-Germain s’est imposé sans convaincre au Parc des Princes contre Le Havre (2-1). Si tout n’a pas été parfait pour les Parisiens, les remplaçants ont été décisifs et la série d’invincibilité en Ligue 1 est toujours en cours avec cette nouvelle victoire. Lucas Hernández (29 ans) a d’ailleurs confirmé vouloir terminer la saison sans perdre.

«Il n’y a jamais de matches faciles, surtout contre des équipes qui ont des choses à jouer. C’est bien que tous les joueurs donnent le maximum, c’est la force de notre équipe cette saison. Il nous reste le plus important à jouer. On a un super groupe avec tous les joueurs qui peuvent faire la différence. On espère être invincibles jusqu’au bout cette saison», a expliqué le défenseur parisien sur BeIN Sports.