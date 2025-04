Ligue 1 : le PSG poursuit son invincibilité face au Havre

Déjà couronné champion de France pour la 13e fois de son histoire et toujours invaincu, le PSG retrouvait la Ligue 1 face au Havre, avec la volonté d’enchaîner une 24e victoire (pour 5 matches nuls). Les Parisiens rejouaient seulement quatre jours après leur qualification mouvementée pour les demi-finales de la Ligue des champions face à Aston Villa (3-1, 2-3), où ils s’étaient fait quelques frayeurs en Angleterre. En face, Le Havre se battait pour le maintien et restait sur un sévère revers à domicile contre Rennes (1-5), après deux succès précieux contre Nantes (3-2) et à Montpellier (2-0). Avant ce déplacement périlleux, le club normand comptait trois longueurs d’avance sur Saint-Étienne, qui recevait Lyon dimanche soir, et accusait un léger retard sur Reims (15e), Nantes et Angers (13e et 14e).

Dès la première minute, Touré s’est signalé côté havrais avec une frappe du gauche, facilement captée par Safonov. Paris a vite répondu : Doué, très en jambes, a multiplié les initiatives. Sur un centre tendu de Barcola, Mbaye a été devancé de justesse par Ballo-Touré (5e). Quelques instants plus tard, Doué a ouvert le score : après une remise en cloche vers Barcola à gauche, le jeune Parisien a poursuivi son appel, récupéré le ballon dans la surface, effacé Youté et trompé Lloris du droit, avec une légère déviation (8e, 1-0). Les Franciliens ont ensuite gardé l’initiative. Mayulu s’est retrouvé seul dans la surface et a tenté sa chance du gauche, mais Gorgelin a sorti une superbe parade pour détourner en corner (18e). Gorgelin s’est encore illustré en repoussant la tentative de Gonçalo Ramos à la 22e minute. Malgré une large domination parisienne (78 % de possession), les Normands se sont offert une occasion avant la pause : Casimir a déboulé côté droit et frappé à ras de terre, mais Safonov a capté sereinement au sol (31e). Doué a été trouvé dans la surface par une passe tranchante et a frappé sans contrôle vers le bas du but, mais Gorgelin a encore sorti une belle parade(45e+1).

Paris double la mise, le Havre réduit l’écart

Si Gorgelin a brillé en première période, il n’a rien pu faire au retour des vestiaires. Doué a accéléré côté gauche, trouvé Barcola, puis Mayulu, qui a piqué son ballon au-dessus du gardien. Ramos a surgi pour conclure devant Lloris. Le PSG a fait le break (50e, 2-0). Après plusieurs tentatives des deux côtés, Le Havre a réduit l’écart. Sur un corner bien tiré par Casimir, Hassan a remis de la tête au second poteau, et Soumaré, plus prompt que Mayulu, a égalisé d’un coup de tête puissant. Safonov a été battu sur sa gauche (61e, 2-1). En fin de match Paris a encore montré de belles choses. Doué a progressé balle au pied sur l’axe droit, a levé la tête et a offert un joli ballon par-dessus la défense havraise pour Ramos, parfaitement placé face au but. Mais le Portugais a mal ajusté sa reprise du plat du pied gauche (75e).

Zaïre-Emery s’est montré également menaçant à droite de la surface havraise, mais il a buté sur Gorgelin, qui a, de nouveau, repoussé du pied. Un centre parisien a malgré tout suivi, Ramos a tenté un ciseau mais s’est fait devancer. Le Havre n’a pas tardé à réagir : Ayew s’est arraché sur le côté droit pour délivrer un centre lifté du pied droit. À peine entré, Ndiaye a surgi dans la surface et a tenté une tête, mais c’était au-dessus (80e). Score final 2 buts à 1. Au classement, Paris reste, sans surprise, confortablement installé en tête de la Ligue 1. Le Havre, quant à lui, conserve sa 16e place et se retrouve toujours en position de barragiste, avec 27 points. L’écart reste mince, puisqu’ils n’ont que deux longueurs de retard sur Reims, premier non-relégable.