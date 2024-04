Le Borussia Dortmund prépare un coup sensationnel

Demain soir, le Borussia Dortmund va accueillir le Paris Saint-Germain au Signal Iduna Park dans le cadre des 1/2 finales aller de l’UEFA Champions League. Un rendez-vous qui occupe tous les esprits ou presque chez les Marsupiaux. En effet, ces derniers préparent l’avenir et la saison prochaine. Cela a d’ailleurs déjà commencé puisque le BVB a établi sa priorité pour le prochain mercato estival. L’idée sera de recruter un défenseur central puisque Mats Hummels (35 ans), dont le contrat s’achève cet été, ne va pas recevoir d’offre de prolongation selon Bild. Le média allemand ajoute que le directeur sportif, Sebastian Kehl, et ses équipes explorent le marché des défenseurs.

La suite après cette publicité

Lors des échanges entre les différents membres de la direction, un nom est ressorti : celui de Virgil van Dijk. Taulier de l’équipe nationale néerlandaise, le natif de Breda est l’un des cadres du Liverpool de Jürgen Klopp. Un entraîneur avec lequel le joueur, acheté 84,5 M€ à Southampton lors du marché des transferts hivernal en 2018, a des liens étroits. Il a d’ailleurs avoué que la nouvelle était "difficile à accepter" lorsque le technicien allemand a annoncé son départ du club de la Mersey à la fin de la saison 2023-24. Virgil van Dijk a d’ailleurs jeté le flou sur son avenir personnel, alors que son contrat chez les Reds prendra fin officiellement le 30 juin 2025.

À lire

Ian Maatsen, la nouvelle arme secrète du Borussia Dortmund

Le BVB a coché le nom de VVD

« C’est une grande question. Je ne sais pas. Le club aura un gros travail à faire, tout le monde le sait. Pour remplacer le manager, et pas seulement le manager, le staff va partir, et il y a tellement de choses qui vont changer. Le club a donc du pain sur la planche et je suis très curieux de savoir dans quelle direction il va s’engager. Mais quand cela sera annoncé, nous verrons notre situation, je ne peux pas le dire maintenant. Il est évident que ce sera la fin de l’ère Jürgen Klopp. Je suis très heureux d’en faire encore partie. C’est pourquoi je n’aime pas en parler. J’en fais toujours partie (…) D’ici là, il y aura probablement plus d’éclaircissements sur ce que le club veut pour l’avenir et nous verrons alors.»

La suite après cette publicité

Si la venue de son compatriote Arne Slot sur le banc anglais peut changer la donne, VVD a clairement fait comprendre qu’il n’exclut aucune option. Cela n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. A Dortmund, on a rapidement coché son nom comme l’a révélé le Mirror. Une information confirmée par Bild qui explique que c’est un profil qui plaît aux Marsupiaux, qui ont plusieurs pistes en tête. Leur idée est de rajeunir l’équipe. Mais un profil plus expérimenté comme VVD (32 ans) peut leur rendre service et compenser justement la perte de Mats Hummels. Toutefois, cela coûtera cher en transfert, bien qu’il lui reste un an de contrat sa valeur marchande est estimée à 32 M€. En ce qui concerne son salaire, il perçoit environ 13 M€ à Liverpool. Selon Bild, c’est plus que le meilleur salaire du BVB, à savoir Niklas Süle (11 M€ par an). Les obstacles sont nombreux pour le BVB, qui ne s’interdit rien.

Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent un bonus de bienvenue de 100€ et 10€ sans dépôt avec le code FM10. La victoire de Dortmund peut vous rapporter jusqu’à 285€ et celle du PSG jusqu’à 235€.