Le Sénégal balaye la Zambie en match amical

À l’occasion d’un match amical ce samedi, le Sénégal, 22ème au classement UEFA, et la Zambie, 87ème, se retrouvaient au Stade Lat-Dior de Thiès. Les deux nations africaines s’échauffaient en cette fin de saison avant de disputer les qualifications pour la Coupe du Monde 2022 en août prochain. En première période, les Lions de la Teranga prenaient le large en inscrivant trois buts.

La suite après cette publicité

D’abord par l’intermédiaire de Sadio Mané, qui ouvrait le score à la 21e minute sur penalty, puis grâce au monégasque Kreppin Diatta qui doublait la mise (31e) avant qu'Ismaïla Sarr, l’ancien Rennais, n’inscrive le but du 3-0 juste avant la pause (44e). Au retour des vestiaires, et alors que la pause avait duré plus longtemps que prévu à cause d’une panne de courant au sein du stade, Dominic Chanda réduisait l’écart pour la Zambie à la 54e minute de jeu (3-1). Et le score en restait finalement là. Succès 3 buts à 1 du Sénégal qui démarre bien cette tournée estivale en Afrique.