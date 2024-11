OL - ASSE : les compositions du derby

Ce dimanche, c’est jour de derby pour la 11e journée de Ligue 1 avec le choc entre l’Olympique Lyonnais et l’AS Saint-Étienne. A domicile, les Gones s’articulent dans un 4-3-3 avec Lucas Perri qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Ainsley Maitland-Niles, Duje Caleta-Car, Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico. Corentin Tolisso et Jordan Veretout se retrouvent dans l’entrejeu avec Nemanja Matic un cran plus bas. Rayan Cherki et Malick Fofana accompagnent Alexandre Lacazette en attaque.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Verts s’organisent dans un 4-3-3 avec Gautier Larsonneur dans les cages derrière Yvann Maçon, Dylan Batubinsika, Mickaël Nadé et Léo Pétrot. On retrouve Benjamin Bouchouari, Pierre Ekwah et Louis Mouton au milieu du terrain. Devant, Augustine Boakye et Zuriko Davitashvili sont associés à Lucas Stassin.

Les compositions

Olympique Lyonnais : Perri - Maitland-Niles, Caleta-Car, Niakhaté, Tagliafico - Tolisso, Matic, Veretout - Cherki, Lacazette, Fofana

La suite après cette publicité

AS Saint-Étienne : Larsonneur - Maçon, Batubinsika, Nadé, Pétrot - Bouchouari, Ekwah, Mouton - Boakye, Stassin, Davitashvili

Pour ce derby, Parions Sport en Ligne vous double votre premier pari, jusqu’à 90€ de

bonus et vous offre 10€ de crédit avec le code FM10.Une victoire 2-0 de l’OL face à l’ASSE vous rapporte jusqu’à 730€.

La suite après cette publicité

Suivez le match OL - ASSE sur DAZN. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.