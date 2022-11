Mauricio Pochettino a retrouvé un emploi

Remercié par le Paris Saint-Germain cet été, Mauricio Pochettino est libre et sur le marché. En attendant d'avoir une bonne opportunité sur un banc de touche, l'Argentin a été recruté par The Athletic durant le Mondial. Comme Demba Ba, Yaya Touré et d'autres personnalités de la planète football, il va livrer son analyse durant le tournoi. Le média anglais a officialisé la nouvelle ce jeudi.

«L'ancien entraîneur de Tottenham Hotspur et du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, a signé pour The Athletic. Pendant la Coupe du monde, il écrira deux colonnes offrant son point de vue unique sur le tournoi et apparaissant dans l'un des épisodes de The Totally Football Show». Pochettino a confié : «bien sûr, je suis très heureux de travailler avec The Athletic. Il s'agit d'un site web qui se concentre toujours sur le fait d'expliquer aux fans la façon dont le football et les affaires du football fonctionnent vraiment. Je suis très heureux d'être impliqué. J'espère que nous pourrons offrir aux gens une perspective différente sur cette Coupe du monde.» L'ancien coach du PSG, que certains voient devenir sélectionneur de l'Angleterre, va donc vivre à sa façon ce Mondial.