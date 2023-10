Affaire des paris sportifs : Paolo Di Canio insulte les joueurs concernés

C’est l’affaire qui a secoué le microcosme du football italien la semaine passée. En effet, d’après les informations du lanceur d’alertes Fabrizio Corona, plusieurs joueurs transalpins ont été directement impliqués dans une affaire de paris sportifs illégaux lors des derniers mois. Parmi ces joueurs figurent quelques grands noms comme Nicolo Zaniolo, Sandro Tonali ou encore Nicolo Fagioli. Alors que les trois principaux protagonistes ont avoué être dépendant aux jeux d’argent, ils devraient être lourdement sanctionné par les autorités du football qui devraient les éloigner des terrains durant de longs mois. Pour autant, ces joueurs ne seront pas abandonnés et plusieurs aides seront mises en place afin de les faire sortir de cette dépendance. Et alors que la clémence envers l’épreuve traversée par ces trois jeunes hommes, Paolo Di Canio est sorti de ses gonds ce dimanche lors du Sky Calcio Club.

En effet, lancé sur le sujet, Paolo Di Canio, ancien attaquant italien qui se revendique fasciste, a dégoupillé et a littéralement insulté les trois joueurs : «Vous êtes des connards ! Je dis cela en tant que frère aîné, ou plutôt en tant que père étant donné que certains sont plus jeunes que mes filles. Il y a trois milliards de choses que l’on peut faire : des chiens, des chats ou des hamsters sur lesquels parier. Ce n’est pas une invitation, aussi parce qu’il serait plus approprié de dire de manière paternaliste "ne pariez pas… entrez". un tour…" Mais est-ce qu’on parie sur le football ? Il faut être vide, c’est-à-dire vraiment stupide . Il faut être stupide, je le répète, parce qu’alors on commence avec un vice d’une certaine manière à la légère, parce que c’est le la première fois que vous pariez, c’est la première fois.» Une déclaration qui devrait faire grincer des dents de l’autre côté des Alpes…