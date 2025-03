Nice-Auxerre : la réaction amère de Marcin Bulka

Ce vendredi soir, l’OGC Nice avait l’occasion de mettre la pression sur l’OM au classement en s’imposant face à Auxerre. Et après avoir mené jusqu’à la fin, la formation de Haise a concédé le nul dans les dernières secondes quand Ayé a égalisé dans le temps additionnel. Un résultat rageant qu’a du mal à digérer le portier Marcin Bulka.

« C’est très dur, on prend encore un but en fin de match. C’est dur d’encaisser ça surtout avec les occasions. Il faut tuer le match, comme au dernier match ou à aller. On prend rouge et on ne tue pas le match. Il manque de l’efficacité, on a dominé, on a des occasions jusqu’au rouge donc bon», a-t-il lancé au micro de DAZN.