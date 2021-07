Manchester United pousse tranquillement Anthony Martial vers la sortie

La suite après cette publicité

Un transfert XXL. Déjà intéressé par le joueur la saison dernière, Manchester United a enfin mis la main sur Jadon Sancho. Le club anglais a en effet sorti 85 millions d'euros il y a quelques jours pour faire craquer le Borussia Dortmund et donc accueillir l'international anglais (22 sélections, 3 buts) qui était à l'Euro 2020 avec les Three Lions. Un très joli coup réalisé par les pensionnaires d'Old Trafford, mais qui va faire quelques dégâts en interne.

Car avec Jadon Sancho dans son effectif, le technicien des Red Devils, Ole Gunnar Solskjær, qui vient de prolonger son contrat, dispose d'un atout de taille en plus. Et forcément, il va falloir dégraisser et le premier joueur concerné est tout simplement Anthony Martial. Selon les informations des médias anglais tel que le Sunday Express dans son édition du jour, l'attaquant français pourrait être sacrifié et vendu pour amortir le transfert de Sancho et faire de la place au sein du groupe mancunien.

Un salaire qui pose problème

Mais les Red Devils ont tout de même certaines exigences dans ce dossier. Le média britannique affirme que Manchester United attend au moins 50 millions de livres sterling pour Anthony Martial, soit environ 58 M€. Tottenham semble être le club le plus intéressé mais le salaire de l'ancien Monégasque, qui est d'environ 291 000 euros par semaine, est un véritable frein.

Le Sunday Express ajoute que West Ham, Everton et Aston Villa suivent aussi le Français de loin, mais les émoluments de ce dernier sont bien trop importants. D'autant plus que pour le moment, Anthony Martial se remet toujours d'une rupture du ligament du genou… Alors oui, Manchester United souhaite se séparer de son numéro 9, mais l'affaire est compliquée.