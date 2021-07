Manchester United casse sa tirelire pour s'offrir Jadon Sancho

La suite après cette publicité

Ils lui couraient après depuis de très longs mois. En quête d’un dynamiteur pour leur attaque, les Red Devils avaient ciblé Jadon Sancho (21 ans), mais à chaque fois, le Borussia Dortmund faisait mariner les Mancuniens avant de leur fermer la porte au nez. Mais cette fois, les deux parties ont réussi à s’entendre pour réaliser l’un des transferts les plus marquants de ce mercato estival 2021.

Quatre ans après avoir quitté Manchester City et l’Angleterre, Jadon Sancho fait son grand retour au pays, mais chez le rival des Citizens. Après avoir annoncé un accord de principe, MU vient d'officialiser l'arrivée de l'attaquant. « Manchester United est ravi d'annoncer la signature de Jadon Sancho, sous réserve d'une autorisation internationale. Il est lié au club jusqu'en juin 2026, avec une année supplémentaire en option », indique le communiqué.

Une plus-value exceptionnelle pour le BVB

Parti de City en 2017 (en échange de 8 M€) pour s’épanouir et disposer d’un meilleur temps de jeu en Allemagne, Sancho a très rapidement conquis le public du Signal Iduna Park. C’est tout simple, en quatre saisons, l’international anglais (20 sélections, 3 buts) a marqué 38 buts et délivré 51 passes décisives ! Autant dire que les supporters mancuniens se frottent déjà les mains à l’idée de le voir s’exprimer à Old Trafford.

Pour avoir le bonheur de disposer d’un tel talent au sein de son effectif, MU a dû passer à la caisse. Pour rappel, le Borussia Dortmund réclamait au moins 100 M€ lorsque les Red Devils sont venus aux nouvelles il y a plus d’un an. Au final, les deux clubs ont réussi à trouver un terrain d’entente. MU versera une part fixe de 85 M€. Les bonus pourraient faire grimper la note à 90-95 M€. Soit une plus-value de près de 80 M€ (minimum) pour les Marsupiaux.