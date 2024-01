CAN 2023, Algérie : les justifications hallucinantes de Djamel Belmadi après l’élimination

Ce mardi, l’Algérie jouait sa qualification en 8es de finale de la CAN 2023. Pour atteindre le prochain tour, il fallait obtenir seulement un petit point face à la Mauritanie qui jouait encore sa qualification et qui avait besoin de s’imposer. Et après le fiasco de la CAN 2021, pas le droit à l’erreur pour Djamel Belmadi et sa bande. Pourtant, dans un nouveau scénario hallucinant, les Fennecs se sont inclinés face aux Mourabitounes (0-1). Une nouvelle terrible désillusion pour l’Algérie, surtout lorsque l’on sait que seulement 8 équipes sont éliminées à l’issue des phases de poules.

La suite après cette publicité

Pointé du doigt depuis un moment pour sa nervosité et ses choix, Belmadi est clairement en danger désormais à la tête de l’Algérie. Après l’élimination, il s’est exprimé au micro de Canal+ Afrique. «Non je ne m’attendais pas à ce que cette CAN soit à l’image de la dernière. Pas du tout. Difficile oui, mais pas avec cette triste fin. On ne s’attendait pas à ça. Je n’ai jamais eu à reprocher quoi que ce soit à mes joueurs, mais le résultat est le même… La suite ? Ce n’est pas à vous que je vais dire ça. Continuez d’essayer, mais j’ai des gens à qui parler d’abord», a-t-il lancé. Forcément, sa conférence de presse était donc attendue dans la foulée. Et comme à son habitude, le technicien algérien a lâché des réponses qui risquent de faire parler.

À lire

CAN 2023, Algérie : Djamel Belmadi a annoncé son départ aux joueurs

L’arbitrage toujours ciblé

Après s’être emporté contre un journaliste dans un premier temps, il a commencé par évoquer la rencontre et n’a pas su trouver les mots pour expliquer la déroute des siens. «Si on concédait beaucoup d’occasions, je dirais que le problème vient de là. Mais je ne m’explique pas pourquoi on n’arrive pas à gagner. On doit être plus tueurs, on trouve le poteau, on n’arrive jamais à faire le break, on a jamais été tranquilles. (…) Si c’est une fin de cycle ? Peut-être.» Ensuite, l’ancien vainqueur de la CAN a encore pesté contre l’arbitrage.

La suite après cette publicité

« C’est sur et certain que de notre côté la VAR n’a pas fonctionné (…) La ligne appartient aux entraîneurs et au 4e arbitre. Comment ça se fait que le président d’une fédération soit près du terrain en train de crier sur l’arbitre ? Ça n’a pas fonctionné comme je le voulais. J’assume complètement. Mais pour moi, c’est manquer de respect à la Mauritanie que de la traiter de petit poucet ». Le sélectionneur algérien a également conclu sa conférence de presse en rappelant tout son travail depuis son arrivée. « Quand je suis arrivé on était 14e CAF, 60e FIFA, là, on est 4e CAF et 30e au classement FIFA ». Une déclaration qui n’a évidemment pas plu aux supporters algériens. Très marqué, Djamel Belmadi reste donc sur trois terribles désillusions et il sera difficile pour lui de continuer à la tête de l’Algérie.