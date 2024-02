Fabio Grosso a dit non à Sassuolo

Libre depuis son départ de l’Olympique Lyonnais après une expérience mitigée, Fabio Grosso ne reprendra pas un club de suite. Alors que nous vous annoncions que l’ancien latéral gauche avait une touche en Italie, et plus précisément à Sassuolo, le technicien de 46 ans ne rejoindra pas le 17e de Serie A.

En effet, d’après les informations de Sky Italia, Fabio Grosso voudrait un contrat de deux ans et demi, alors que Sassuolo lui propose un bail d’un an et demi, non lié à une éventuelle descente en Serie B. De plus, l’Italien voudrait reprendre les rênes d’un club en début de saison pour bâtir un effectif à son image.