PL : Brentford s’offre Crystal Palace grâce à ses anciens de Ligue 1

Premier match pour Brentford en Premier League cette saison et premier derby de Londres face à Crystal Palace, au Gtech Community Stadium, ce dimanche après-midi. Face aux Eagles, Thomas Frank a laissé sur la touche Ivan Toney, sur le départ. Yoane Wissa a été repositionné dans l’axe, entouré de Bryan Mbeumo et de Kevin Schade. En face, Oliver Glasner pouvait compter sur son capitaine Marc Guehi, toujours courtisé par Newcastle. Jean-Philippe Mateta, de retour après sa médaille d’argent aux JO de Paris avec la France, était aligné d’entrée aux côtés d’Eberechi Eze et de Dachi Kamada.

Il a fallu une demi-heure pour que la rencontre se débloque. Servi en profondeur par Wissa sur le côté droit, Mbeumo se jouait de Guehi et concluait du pied gauche (29e) pour donner l’avantage aux Bees. Au retour des vestiaires, Palace réussissait à recoller au score suite à un CSC d’Ethan Pinnock (56e). Mais Wissa, très en jambes cet après-midi, a permis à Brentford de reprendre l’avantage (76e), à un quart d’heure de la fin. Victoire pour les hommes de Thomas Frank (2-1) pour lancer idéalement cette nouvelle campagne de Premier League. Lors de la prochaine journée, les Bees iront à Anfield pour défier Liverpool (le 25 août). Crystal Palace défiera West Ham à domicile (le 24 août).